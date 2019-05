Dida, dalla Romania a Cagliari: “Bellissimo fare l’infermiera qui ma 1500 euro al mese sono pochi”

Dida Socarici ha cinquantanove anni e, da quando ne ha diciannove, fa l’infermiera. Prima nel suo paese d’origine, la Romania, e poi, “da dodici anni, a Cagliari, alla clinica Sant’Anna di via La Vega”. Anche lei è scesa in piazza, sotto il Consiglio regionale, per chiedere un aumento dello stipendio: “Faccio turni mattina, pomeriggio e notte, con due riposi settimanali. Guadagno 1500 euro al mese ma sono pochi, visto che ne devo pagare trecento per l’affitto, e vivo con altre persone, e quando posso mando soldi ai miei parenti che vivono a Bucarest, per aiutarli”, spiega. “Lavoro nel reparto di Geriatria, è pesante anche per una donna come me. Sono cittadina italiana, quando posso raggiungo i miei parenti ma solo due volte l’anno durante le tre settimane di ferie, e con molta fatica”.

Si è integrata alla perfezione, qui a Cagliari, la Socarici: “Sono diventata cittadina italiana. Aiutare i malati è molto importante” e, anche quando si tratta di quelli della clinica dove lavora, “farlo è come aiutare i miei genitori. Faccio un appello alla Regione, deve trovare il modo di farci aumentare gli stipendi”.