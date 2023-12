Dicembre ricco di eventi nei principali centri del Sud Sardegna

Concerti, sagre, giochi per i bambini, stand e bancarelle, per tutti i gusti e le esigenze, insomma, le offerte sono tante e gli intrattenimenti di certo non mancheranno. A Capoterra il presepe verrà inaugurato a Casa Melis, Lollas e Pratzas Antigas, la sfilata di babbo Natale e la mostra Lego sono solo alcuni degli appunti in programma. Non mancheranno i dj set in piazza. Il Natale selargino si è acceso con le prime luminarie nel centro abitato e in arrivo anche a Su Planu e Is Corrias, il conto alla rovescia può, quindi, ufficialmente partire. “Abbiamo pensato a un programma capace di regalare alla comunità il dovuto clima di festa e di coinvolgere adulti, bambini e anche i nostri commercianti”, spiegano il sindaco Gigi Concu e l’assessora alle Attività produttive Rita Ragatzu. Sessantamila euro di risorse comunali stanziate per il Natale selargino, con una serie di eventi pronti a partire dal 13 con il Villaggio di Babbo Natale e i gonfiabili che saranno allestiti in piazza Si ‘e Boi, e presenti anche il 14. Dalle 16,30 in poi. Il 16 e il 17 riflettori puntati sulla via San Martino, che verrà chiusa al traffico per consentire la parata dei Babbo Natale e degli elfi, con animazione e intrattenimento musicale e la possibilità, per i commercianti, di esporre gratuitamente i loro prodotti senza pagare il suolo pubblico. Il 18 si ritorna in piazza Maria Vergine Assunta, con l’associazione due ruote, musica, castagnata gratuita e la postazione dove i bambini potranno consegnare le letterine. Stesso format che il 19 si ripeterà al parco dei bimbi di Su Planu.

Ritorna anche l’appuntamento con il Miracolo di Natale, in programma il 18, dalle 9 alle 21, in piazza Maria Vergine Assunta. Come di consueto saranno presenti i volontari per la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, articoli e giocattoli per bambini. Un’occasione preziosa per regalare un senso di festa anche ai meno fortunati. In fase di ultimazione gli ultimi dettagli delle iniziative che coinvolgeranno le associazioni culturali.

Nel weekend dell’8-9-10 il Parco dell’Ex Vetreria di Pirri si tinge di verdi ghirlande e rosso Natale. La Municipalità organizza, infatti, un ricco fine settimana all’insegna di animazione per grandi e piccini, espositori, mercatini di natale, musica, sport all’aria aperta e tanto divertimento.

Tutto questo grazie al costante impegno di Eugenio Spiga, Presidente della Commissione Attività Produttive, della Presidente della Municipalità Maria Laura Manca, del lavoro di supporto organizzativo di Fiorella Carrus, Presidente della Commissione Decentramento, della collaborazione della Consigliera Ornella Porcedda e di tutto il Consiglio che ha collaborato per far in modo che questa tre giorni potesse esserci anche nel territorio pirrese.

Il presidente delle attività produttive, Eugenio Spiga, afferma che “anche quest’anno c’è stato un grandissimo impegno e sforzo da parte della commissione e di tutto il Consiglio affinché a Pirri venissero organizzati degli eventi a Pirri, per poter dare un segno ai 30.000 pirresi che aspettano animazione e divertimento.

“Pirri: la magia del Natale”, prosegue Spiga, è un appuntamento totalmente a costo zero che è possibile anche grazie alla disponibilità dei diversi artisti ed espositori che saranno presenti in questa tre giorni natalizia. Questa è la seconda edizione dei mercatini di Natale a Pirri ed un ringraziamento va a tutti quelli che hanno aderito per far si che questo potesse prendere forma.”

“Ci siamo sentiti in dovere di organizzare quest’evento, afferma Fiorella Carrus, presidente della commissione Decentramento, per dare al cittadino di ogni età un po di svago e spensieratezza e per poter dare una continuità di eventi anche per gli anni futuri mettendoci totalmente a disposizione per un bene comune”.

“Non abbiano voluto mancare l’appuntamento in attesa dell’esito dell’appalto del Comune, conclude Maria Laura Manca, Presidente della Municipalità di Pirri, che prevede animazione a Pirri e al parco. Sono previste a partire da questo weekend e nelle prossime settimane eventi ed iniziative organizzate dalla Municipalità per le famiglie non solo intrattenimento ma anche iniziative culturali e di solidarietà alla vetreria e a casa Saddi”.