Dicembre letterario: a Sarroch ”Un tè con Jane Austen”

Oggi alle 17. 30 nella prestigiosa Villa Siotto, in pizza Repubblica a Sarroch ”Un tè con Jane Austen”. L’esperta Flora Sicbaldi condurrà i partecipanti, attraverso la degustazione del tè, racconti e musica, in un salotto di fine Ottocento. Gli abiti regency richiesti per l’occasione contribuiranno a ricreare le suggestive atmosfere del passato. L’appuntamento nell’ambito della rassegna Dicembre Letterario.