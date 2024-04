Diana Puddu star della tv: la campionessa di The Voice ai fornelli di Antonella Clerici

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Dai fornelli di casa alla cucina di Antonella Clerici”: non si arresta il successo di Diana Puddu che ha conquistato “The Voice” e il cuore degli italiani. Ha incantato con la sua voce, graffiante e incisiva, ma non solo: la sua semplicità, umiltà e dolcezza hanno fatto sì che la donna di Quartu Sant’Elena non rimanesse solo la vincitrice del contest canoro. Ospite speciale, sin dalle prime apparizioni televisive, di programmi ed eventi, da quando ha vinto è la star più contesa del momento: dal pre partita del Cagliari quattro giorni fa, quando ha cantato e ha portato fortuna alla squadra rossoblù che ha vinto il match contro l’Atalanta, al programma tv “La volta buona” condotto da Caterina Balivo. Oggi, invece, addirittura tra i fornelli più amati d’Italia, quelli della Clerici: centinaia i commenti sui social dedicati a Diana, i suoi followers non perdono occasione per rinnovare stima e interesse nei confronti della cantante sarda.