Diana Puddu, la star di The Voice volto noto del Biggest di Samassi

Nel passato di Diana Puddu anche numerose esibizioni al Biggest di Samassi: un passato con il microfono sempre in mano per la star di “The Voice” che ieri ha trionfato vincendo la finalissima nazionale del famoso contest sonoro. La protagonista indiscussa della giornata è lei, Diana, 60 anni, che da Quartu Sant’Elena è arrivata sino a Milano per salire sul palco delle migliori ugole d’oro emergenti. Ha sbaragliato gli avversari a suon di cover interpretate magistralmente: ieri, con “È tutto un attimo” di Anna Oxa ha incantato giudici e pubblico. Presente alla kermesse anche l’amico dei big Massimiliano Cocco, samassese doc, che lavora nel capoluogo lombardo da anni dietro le quinte dei programmi televisivi più famosi. E, immancabile, c’era anche ieri, per la finale: “Noi eravamo affianco a Diana, a tifare per lei e ha vinto The Voice Senior 2024. La cosa che mi ha Impresso di più è quando mi ha confidato, appena fuori dagli studi a Milano, “sapessi quante volte ho cantato al Biggest di Samassi”.

Grandissima Voce, per una grande artista e donna”. La discoteca più gettonata del Medio Campidano, che ha ospitato decine di cantanti famosi, tra i quali anche Madonna, è stata, dunque, anche di Diana: forse, mai avrebbe immaginato che, un giorno, la sua passione per la musica e il suo talento l’avrebbero portata così in alto.