Diana Puddu apre la partita del Cagliari: allo stadio canta “Ti sento”, e l’Unipol Domus salta e balla

Diana Puddu apre la partita del Cagliari: allo stadio canta “Ti sento” la cover che che l’ha lanciata al successo. Rientrata in Sardegna da poche ore dopo aver conquistato il titolo di “The Voice Senior” e il pubblico italiano, la voce graffiante di Quartu Sant’Elena è stata invitata alla Unipol Domus per il pre partita contro l’Atalanta: un match importante per la permanenza in serie A, che sia di buon auspicio Puddu ai rossoblù? Non si sa, quel che è certo, è che la cantante 61enne ha grinta da vendere. Un successo che non si arresta, per Diana ora cantare sarà ancora più importante: il suo pubblico la ama, come i tifosi del Cagliari Calcio.