“La verità è che un governo c’era, era forte e qualcuno l’ha buttato giù per rincorrere i sondaggi. Mentre i ministri MoVimento 5 Stelle erano al lavoro, lui era in spiaggia a pensare come fregare tutti. Questi sono i fatti”. Così il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in un post su Facebook. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT