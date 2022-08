Di Maio ci prova (anche) in Sardegna: è lui il capolista di Impegno Civico alla Camera

Di Sara Panarelli



Il ministro degli Esteri, ex capo politico dei Cinquestelle, sceglie l’isola per guidare le sue liste, probabilmente solo per trainare un po’ di voti visto che è candidato anche a Napoli, in Basilicata e in Calabria