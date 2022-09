Detenzione di marijuana e anfetamina, pusher in manette a Gonnesa.

I Carabinieri di Iglesias, nel pomeriggio di domenica 18 settembre, hanno tratto in arresto un 50enne di Gonnesa per detenzione di sostanza stupefacente. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, a seguito di un controllo di routine, ha mostrato particolare insofferenza quando i militari hanno rinvenuto, nello zaino che portava al seguito, dei residui di marijuana. Per tale motivazione i carabinieri hanno ritenuto di dover approfondire il controllo con una perquisizione domiciliare. L’intuizione si è dimostrata valida in quanto all’interno dell’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti 450 gr. di marijuana, gr. 6 di metanfetamina, materiale per il confezionamento delle dosi e soldi contanti provento dell’illecita attività. A seguito dell’arresto il 50enne è stato condotto nella mattinata di ieri presso il Tribunale di Cagliari che ha convalidato l’arresto e lo ha sottoposto agli arresti domiciliari.