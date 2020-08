Detenzione di droga, nei guai un 22enne e una minorenne a Ozieri

Ozieri, una denuncia e una minore segnalata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nel fine settimana appena trascorso, il personale dipendente dell’ufficio controllo del territorio del Commissariato di Ozieri, durante un servizio di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, ha notato due giovani, una dei quali minorenne, che alla vista della Volante hanno assunto atteggiamenti sospetti.

Infatti all’interno dello zaino che un 22enne teneva con sè sono state rinvenute, debitamente occultate all’interno di un calzino, 10 confezioni termosaldate di marijuana. Gli involucri, di dimensione e peso differenti, sono stati verosimilmente confezionati per essere immediatamente e visivamente riconoscibili, ed esser così successivamente venduti a prezzi diversi. Oltre alla sostanza stupefacente, gli operatori hanno posto sotto sequestro anche la somma di denaro di 65 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio che il ragazzo deteneva nel portafoglio, ritenuto presunto profitto dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato segnalato in stata di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La ragazza minorenne che si trovava insieme a lui è stata segnalata all’autorità amministrativa in quanto trovata in possesso di una sigaretta artigianale contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana. La giovane, raggiunta dai propri genitori nel luogo del controllo, terminati gli accertamenti, è stata riaffidata a questi ultimi.