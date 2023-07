Desulo – Uno scivolo gonfiabile e un po’ di acqua trasformano la via del paese in un parco di divertimenti per i più piccoli. Il sindaco Giovanni Melis: “Ci vuole poco per essere felici”. Bambini sorridenti e in festa quelli del piccolo centro situato in mezzo alle montagne del nuorese. Circa duemila abitanti, si conoscono tutti, e ogni iniziativa intrapresa dal Comune o dai privati è sempre rivolta all’intera comunità. È così è stato anche pochi giorni fa quando una coppia, Giuseppe e Rosa, hanno allestito uno scivolo, riproducendo ciò che accade in un parco acquatico. Il risultato? Tanti bambini in costume da bagno e con il salvagente in vita hanno corso su e giù per la via tra risate e giochi di gruppo. Una semplice ma significativa iniziativa che racchiude l’essenza della vera comunità, quella caratterizzata dall’unione e dalla solidarietà tra tutti. Una costante nei piccoli comuni della Sardegna centrale che, attanagliati da mille difficoltà, mai si arrendono e sempre costruiscono nuovi stimoli e strumenti al fine di promuovere positività e alternative. Come in questo, insomma. Il mare è lontano? Non importa. Con poco, il divertimento per i bambini è stato assicurato.