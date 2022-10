Desulo piange Giorgio Zanda, morto per la caduta da una scala: “Eri un ambasciatore della nostra Barbagia”. Una tragedia terribile quella che ha colpito Desulo: l’imprenditore di 48 anni era rimasto in coma per oltre un giorno, ora la famiglia ha autorizzato l’espianto e la donazione dei suoi organi.

Commovento il ricordo dell’amico Giorgio Onano sull’Eco di Barbagia: “Se dovessi parlare di ciò che è stato Giorgio Zanda per tutti noi, ne parlerei non solo come un grande amico ma come un ambasciatore della nostra Barbagia.

A Is CUBAS, in tutti questi anni, con la sua cordialità e immensa generosità ha accolto tantissimi turisti provenienti da ogni dove, facendoli sentire come a casa.

Giorgio ha promosso l’immagine del nostro territorio e dimostrato che con i sacrifici e il duro impegno si può creare eccellenza.

Ma non solo: Giorgio è stato sempre pronto a tendere la mano a chiunque ne avesse bisogno, perché per lui il senso dell’altruismo è sempre stato tutto.

DESULO perde uno dei suoi figli migliori, noi un amico dal cuore d’oro che ci mancherà tantissimo”.