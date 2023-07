Desulo ha un nuovo medico di famiglia in tempi record: “Un piccolo spiraglio di luce”

Desulo – Nuovo medico di famiglia in paese assegnato in tempi record da Ares. Il sindaco Giovanni Cristian Melis: “Fa piacere notare che in tempi difficili si abbiano comunque risposte immediate, anche nella notte più buia esistono sempre gli spiragli di luce. Oggi ne vediamo uno”. Una notizia che non dovrebbe avere un richiamo mediatico e che, invece, suscita clamore e meraviglia, ossia quella di comunicare che a duemila cittadini, dal primo agosto, sarà garantita la prestazione sanitaria di base. In un periodo difficile in cui un intero territorio lotta contro le croniche carenze che rendono sempre più problematico curarsi e che, troppo spesso, ha a disposizione nemmeno il medico di famiglia, una “speranza” giunge dall’antico borgo insito tra i monti del Gennargentu e a darne comunicazione è il primo cittadino Melis. Ieri “Ares ha nominato il dottor Sebastiano Zanda medico a Desulo. Aiuterà il dottor Felice Frau, prossimo alla pensione, e sostituirà per un anno i medici Aurelio Nonnis e Pia Cortes”. Non un semplice medico bensì “si tratta di un giovane figlio di questa comunità che dal primo agosto sarà operativo in paese. Una risposta in tempi record. Ringrazio la dottoressa Paola Raspitzu per l’impagabile impegno, il personale del distretto di Sorgono, la dottoressa Pasquina Gusai, responsabile del procedimento di Ares, per aver lavorato affinché oltre duemila persone riavessero il loro medico. Dottor Zanda inizierà a lavorare nei locali del Poliambulatorio della Asl di Via Lamarmora. Gli orari saranno comunicati entro domani. Nel frattempo procedono spediti i lavori alla Casa della Salute nell’ex casa del Genio Civile”.

Un sospiro di sollievo, insomma, per migliaia di cittadini: “Fa piacere notare che in tempi difficili sia abbiano comunque risposte immediate. Mentre tanti sono impegnati nelle chiacchiere, esistono persone che lavorano per restituire alle comunità un minimo di servizi sanitari. E a queste, in particolare la dottoressa Raspitzu, va il nostro più profondo ringraziamento. Avremo anche altri servizi, occorrerà un poco di pazienza. Anche nella notte più buia, esistono sempre gli spiragli di luce. Oggi ne vediamo uno. Auguri dottor Zanda: ti aspetta un lavoro impegnativo. Ma questo paese ti saprà ricompensare con affetto e considerazione. Auguri anche ai tuoi splendidi genitori: questo risultato è anche merito loro”.