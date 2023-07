Denuncia della Fials Cagliari: “Emergenza al Ss Trinità, dopo le zecche ecco le blatte nella sede del 118”

“La Asl 8 Cagliari ha una nuova infestazione, questa volta si tratta di blatte, evidenti infatti sono le immagini pervenute in modo anonimo”. La denuncia è della Fials. “Come sempre si tratta del SS Trinità di Cagliari, nello specifico la sede del 118, postazione Mike 20”, scrivono Paolo Cugliara, di Fials Cagliari e Giampaolo Mascia, Fials Sud Sardegna. “Ci chiediamo se il recente caso relativo alle zecche possa essere considerato un incidente di percorso oppure possa rappresentare in pieno la triste situazione igienica del nosocomio. Se così fosse saremmo di fronte all’ennesimo grave fatto: ma un ospedale che si presenti in tali condizioni, che costringe i lavoratori ad operare in questa situazione, può rappresentare l’emblema dell’efficienza del sistema sanitario cagliaritano?

Nell’auspicio di ottenere risposta in tempi rapidi e non dover pertanto attendere un eventuale nuovo direttore, la FIALS chiede alla Direzione Generale della Asl 8 Cagliari di risolvere celermente questo grave problema”.