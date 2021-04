Denise Pipitone, Olesya Rostova non è lei: il gruppo sanguigno è diverso

Non è lei. Oleysa Rostova non è Denise Pipitone. La conferma di una notizia che circolava da ore viene – senza neppure dover aspettare il test del Dna – dal gruppo sanguigno, che è differente. Dopo la diretta della trasmissione russa, che ha tenuto tutti sul filo sacrificando il dolore di una mamma sull’altare dell’audience, arriva il ‘verdetto’. Lo annuncia l’avvocato Giacomo Frazzitta che parla anche a nome di Piera Maggio, mamma di Denise, con un laconico commento: “Siamo veramente dispiaciuti che il gruppo sanguigno di Olesya non sia quello di Denise. Era un passaggio fondamentale da fare”. Quanto a Piera Maggio, non era in collegamento con la trasmissione. “Non si è potuta collegare perché è in convalescenza dopo avere subito un intervento”, ha detto l’avvocato collegato via Skype con la trasmissione russa. Forse non ce l’ha fatta a mettere in piazza il suo dolore con 24 ore di scarto.

