Demon, c’è un mondo oltre il cancello dove stava rinchiuso: sos per adottare il cucciolone

Io sono Demon, forse avete sentito parlare di me, sono un cucciolone di 6 mesi, la mia vita fino ad ora é stata un po’ instabile…

Ho vissuto i primi mesi in un giardino, stavo tutto il giorno davanti ad un grande cancello in compagnia solo di me stesso, qualche volta veniva qualcuno, ma ero IO il mio migliore amico… 😔

Due settimane fa la mia tata mi ha illuso di aver trovato una buona famiglia, ma, non ho capito ancora bene il motivo, sono tornato da lei… 😔

Da poco più di un mese ho capito una cosa…..

C’è un mondo oltre il cancello… 🌍🌎🌏

C’è la campagna con distese immense per correre;🏞

C’è il mare e la sabbia dove non smetto mai di rincorrere la mia pallina;🏖

Ci sono altre persone, oltre alle poche che conoscevo, a cui posso chiedere tante coccole e grattini; 👭👫👬

Ci sono altri simili a me con cui mi piace un sacco giocare.🐶🐩🐱🦄

C’È UN MONDO OLTRE IL CANCELLO..🗺

Vorrei tanto scoprirlo con la mia nuova famiglia.

La tenerezza fatta a cane, questi occhioni verdi raccontano il bisogno e la voglia di amore, di complicità, di fiducia, di lealtà.

Demon va d’accordo sia con gli umani sia con i suoi simili, apprende velocemente, è abituato a fare i bisogni fuori casa, ha un debole per le palline e le passeggiate.

❤️🐶🏡DEMON CERCA CASA 🏡🐶❤️

Una condivisione può fare la differenza per LUI 💘

Per informazioni o per conoscerlo contattatemi ✉️

oppure chiamate ai numeri

3488659191 ~ 3661648320