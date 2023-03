Delusione per Bubu Gargiulo, lo chef cagliaritano perde la finale di MasterChef: trionfa Edoardo

Ha perso nella finalissima, quando si doveva dare davvero il massimo. Antonio Gargiulo, per tutti Bubu, studente diciannovenne cagliaritano (nato a Vico Equense ma nell’Isola praticamente sin da neonato per motivi di lavoro del padre) non è riuscito a conquistare i voti dei tre chef di MasterChef 12: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno deciso di fare trionfare Edoardo Franco, ventiseienne disoccupato di Varese. I suoi piatti sono stati i migliori, nonostante un problema nella composizione del dolce che l’ha portato a dover rifare daccapo tutta la guarnizione di meringa. Bubu Gargiulo ha proposto piatti ricchi di richiami alla Sardegna: è partito con un uovo finto di seppia pieno di pomodorini, granita di limone e basilico e una salsa di carasau con aringhe affumicate, poi gli intramontabili culurgiones con triglia marinata, beurre blanc, orziadas, pomodoro e chips di triglia, un agnello con asparagi e fonduta di pecorino e, per dolce, una mousse di pastiera com coulis di cedro uniti a crema pasticcera alla vaniglia e arancia e kumquat candito.

Sconfitta anche la terza finalista, la 27enne vietnamita, da anni trapiantata a Firenze, Hue Dihn Thi. Al vincitore è andato il premio da centomila euro.