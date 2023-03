Delirio traffico e disagi a Cagliari, a Castello tutti in fila per aspettare la fine della ztl

Ostaggio di cantieri e lavori a un anno dalle elezioni comunali, il centro di Cagliari ormai da mesi mette a dura prova la pazienza dei cittadini, costretti a inventare percorsi alternativi per riuscire ad arrivare a destinazione, facendo lo slalom fra divieti, strade chiuse e zone a traffico limitato. E costretti a stare in fila, impedendo anche l’accesso ai residenti, in attesa che scada la zona a traffico limitato a Castello per poter attraversare il varco. Ovviamente, nella fila tappati e immobilizzati, ci finiscono anche quelli che hanno il pass e potrebbero tranquillamente entrare. La foto immortala via Fiume verso via dei Genovesi questa mattina alle 9: il primo della fila non ha il pass e blocca tutti gli altri.

Ieri il Comune ha annunciato che, fino al 14 aprile, ci saranno modifiche alla viabilità: in via Sant’Ignazio Da Laconi è stato istituito il senso unico di circolazione, da via Don Bosco a via Fra Nicola Da Gesturi, con senso di percorrenza da via Don Bosco verso via Fra Nicola Da Gesturi. Disposta anche la chiusura alla circolazione nella corsia destra di viale Buocammino, nel tratto tra piazza D’Armi e via Giussani. Il tutto per una “riqualificazione ambientale e paesaggistica” che in realtà altro non è che la posa di una nuova condotta idrica.

Fra i commenti c’è chi presagisce il peggio quando anche via Roma sarà chiusa e chi ironizza sull’invito del sindaco Truzzu ad avere pazienza come quando si fanno lavori in casa, con inevitabili disagi. “Ormai con cadenza quotidiana. Tra chi sale in controsenso in via Cammino Nuovo e chi blocca l’ingresso in via Fiume non se ne può più. Segnalato diverse volte, invano!”, protesta un altro residente. E c’è chi fa del mal comune mezzo gaudio il proprio motto consolatorio: “Ormai è così dappertutto. Venite in viale Merello”.