Delirio traffico, Cagliari in tilt: anche in viale san Vincenzo auto a passo d’uomo

Nuove segnalazioni, foto, proteste. La situazione del traffico a Cagliari si fa sempre più difficile, e cittadini e automobilisti sono sempre più esasperati. Il momento più difficile è al mattino, quando tutti devono correre al lavoro o uscire per portare i figli a scuola. A causa del grande cantiere in cui è stata trasformata Cagliari, e i lavori in via Roma metteranno il carico da novanta su una situazione già difficile, muoversi in città è diventato impossibile.

Guardate la situazione di questa mattina in viale San Vincenzo, completamente intasata da automobilisti che cercano vie d’uscita a tappi di traffico e divieti: completamente intasata, con un autobus in arrivo, si procede a passo d’uomo.