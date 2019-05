Deidda, Fdi: “Tagliamo i Senatori a Vita”

Deidda (Fdi) Perché hanno paura di tagliare i Senatori a Vita? Ipocrisia e contraddizione. ” Da una parte si fa la gran voce sul taglio dei Parlamentari ma poi non si tagliano i Senatori a Vita dimostrando poco coraggio e tanta demagogia” è il commento del Deputato di Fdi Salvatore Deidda, intervenuto alla Camera durante il dibattito sul progetto di Legge sul taglio dei parlamentari.

” Non abbiamo paura di perdere il “posto” perché sappiamo fare politica anche fuori dal Parlamento e siamo capaci di farci sentire visto che veniamo da una storia in cui qualche parte politica ci voleva mettere fuori legge e provava ad impedire la nostra presenza. Piuttosto fa specie che la maggioranza non voglia toccare i Senatori a Vita. Una contraddizione evidente” conclude Deidda