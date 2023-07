Degrado al Poetto di Cagliari, rissa tra ragazzine in spiaggia: “rivali” divise da un gruppo di adulti

Si sono tirate i capelli, insultandosi e non risparmiando nemmeno qualche colpo proibito, due ragazzine di nemmeno quindici anni, protagoniste di una rissa sulla spiaggia del Poetto, non distante dalla prima area dei parcheggi successiva a quella di Marina Piccola. Le due, stando a quanto trapela arrivate al mare con dei rispettivi gruppi di amici, sono state divise da un gruppo di bagnanti adulti, intervenuti prima che la situazione, già grave, potesse prendere una piega ancora peggiore. Qualcuno, impaurito, ha chiamato la polizia e, come capita sempre, non sono mancati i cellulari tra le mani di qualche giovane, pronti a scattare foto e realizzare video del furioso diverbio. Il tutto è durato pochi minuti e le due rivali hanno preso strade diverse.

Sul posto è intervenuta una volante della polizia. Gli agenti, però, hanno solo potuto raccogliere qualche testimonianza: le due “rivali” erano già sparite e la situazione, fortunatamente, era tornata già alla normalità.