“Decreto anziani, la Regione non presenta i dati: niente soldi ai nonnini della Sardegna in difficoltà”

“Nel Decreto anziani – per la non autosufficienza- alla Sardegna non vengono destinate risorse”. La denuncia è di Sinistra futura che in un comunicato attacca la giunta Solinas: “l’unica in Italia a non aver mandato i dati”.

“Manca quindi proprio la Sardegna: una regione che, purtroppo, causa bassa natalità e spopolamento sta sempre più invecchiando. La giunta Solinas non vede il problema o non è capace neanche di fornire i dati per avere i finanziamenti che ci spettano? Nulla di nuovo se pensiamo che hanno lasciato un avanzo di cassa di quasi 4 miliardi proprio per noncuranza della popolazione, incapacità a progettare, chiedere e spendere i finanziamenti per far vivere le persone in maniera dignitosa”.

Accuse anche alla situazione generale della sanità nell’Isola: “Durante la campagna elettorale abbiamo continuamente denunciato la grave situazione sanitaria dell’isola: la tendenza è quella dello smantellamento della sanità pubblica e territoriale a favore di quella privata. I dati sono agghiaccianti: siamo la regione con la percentuale più alta di rinuncia alle cure in Italia, ovvero il 12,3%. I motivi? Inefficienza delle strutture pubbliche, costi eccessivi di quelle private, a cui si aggiungono le lunghe liste d’attesa.

Non ci sono pediatri e medici di famiglia, i territori sono completamente scoperti e le persone si riversano nei Pronto Soccorso, creando un disagio non più gestibile”.

Manca esattamente una settimana al voto: ricordiamoci di tutto questo se non vogliamo essere governati per altri 5 anni da persone incapaci di gestire i beni pubblici.