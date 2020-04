Decimoputzu, la splendida notizia: “Il nostro concittadino è guarito dal virus, vinceremo tutti insieme”. Il sindaco di Decimoputzu annuncia: “Ho il piacere di comunicarvi che con una straordinaria e felicissima coincidenza nel giorno della Liberazione il nostro concittadino/a che era stato/a colpito/a dal Covid-19 è riuscito a liberarsi da questo insidioso virus.

Infatti anche il secondo tampone a cui è stato sottoposto oggi ha dato esito negativo e quindi risulta GUARITO!

Ringrazio di cuore questa persona per aver diligentemente rispettato il protocollo imposto dalla legge e pertanto ad oggi a Decimoputzu non ci sono altri contagi e risulta esserci un solo concittadino/a positivo che sta combattendo contro il virus in ospedale ma le sue condizioni stanno migliorando 😊!

L’occasione mi offre l’opportunità di ringraziare anche tutti voi concittadini, perché nonostante le difficoltà, continuate con grande sacrificio a rispettare le regole imposte per contrastare la diffusione del virus, stando a casa, usando le mascherine e gli altri dispositivi di protezione individuale che ci tutelano dal rischio di contagio”.