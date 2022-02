In giro con un’auto rubata, quarta denuncia in un mese e mezzo per un pregiudicato di Decimoputzu

Ieri a Decimomannu, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per ricettazione, un 44enne senza fissa dimora, disoccupato con diverse precedenti denunce a carico. Questi era stato controllato nella via San Basilio di Decimoputzu mentre era alla guida di una Fiat 500 che era stata oggetto di furto il 14 febbraio 2022 nel Comune di Assemini, ai danni di un trentottenne del luogo, allevatore incensurato. L’autovettura è stata recuperata e restituita al proprietario che non si aspettava di poterla riavere in tempi così rapidi e in quelle ancora positive condizioni. La ricettazione è più grave del furto e lo presuppone a monte. È sanzionata in maniera più grave con una pena più alta. Per il 44enne si tratta dell’ennesima denuncia a carico, la quarta (compreso un arresto) in poco più di un mese e mezzo.