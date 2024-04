Decimomannu si prepara a festeggiare Santa Greca di maggio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una tradizione che è entrata nuovamente nel vivo dopo gli anni di buio a causa del covid: più che mai, ora, si celebra e si rende omaggio alla Santa non solo attraverso i riti religiosi, bensì anche a quelli civili, ricchi di appuntamenti e intrattenimenti per tutti. La comunità accoglierà i tanti visitatori che, dopo il saluto al santuario, potranno passeggiare per le vie del centro addobbate e nel polo fieristico che ospiterà punti ristoro e stand vari. “La Sagra di S.Greca è stata, ed è tuttora, una rilevante manifestazione popolare, ove si possono cogliere segni di viva devozione alla Santa, taluni anche singolari e strani, di gusto festaiolo, di allegria per una scampagnata e un pranzo insieme, di evasione dalla monotonia della vita quotidiana, di curiosità e di ricerca del nuovo, di piacere per la compera di un oggetto o di una leccornia” spiega il Comune. “Sin dalle origini di questa Sagra ad oggi, vi è grande partecipazione di fedeli, oltre che decimesi, anche di provenienti da tutti i paesi della Sardegna e da altre parti d’Italia e oltre”.