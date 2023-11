Decimomannu, premiati i ragazzi che hanno ripulito la piazza dopo la festa

Una onoreficenza ai piccoli cittadini che, nemmeno un mese fa, hanno ripulito la piazzetta dai rifiuti abbandonati dopo una festa di compleanno: Samuel e Paolo convocati dalla sindaca Monica Cadeddu in consiglio comunale, una pergamena e un buono da spendere per gli acquisti scolastici in omaggio a nome di tutta la comunità. Un gesto che non è passato inosservato quello dei due bambini che avevano chiesto una busta e i guanti ai genitori per ripulire il loro posto preferito per giocare. Raccontato da una delle mamme su facebook e Casteddu Online https://www.castedduonline.it/decimomannu-festa-di-compleanno-al-parco-bottiglie-e-bicchieri-ovunque-due-bambini-chiedono-alle-mamme-guanti-e-sacchi-per-ripulire/ in poche ore il gesto dei bimbi aveva fatto il giro del web, richiamando i complimenti di migliaia di persone. Un’opera pressoché scontata, un simbolo di rispetto verso il bene comune che giunge dai piccoli che hanno dimostrato di avere tanto da insegnare ai più grandi. “L’amministrazione Comunale ha voluto esprimere un gesto di gratitudine verso 2 nostri piccoli grandi Concittadini” ha espresso la sindaca.