Decimomannu piange Francesco Tuveri, trovato morto nel suo ufficio in Comune: “Addio a un grande professionista”

Decimomannu in lutto per la scomparsa improvvisa di Francesco Tuveri, geometra del Comune, il cordoglio della sindaca Monica Cadeddu: “Non ci sono parole per definire il senso di smarrimento e la tristezza che stiamo provando in questo momento. Mi sento un po’ orfana in questo mio mandato da sindaco ora che dovrò fare a meno della sua collaborazione”.

Un dolore immenso per il professionista che questo pomeriggio è venuto a mancare proprio nella casa comunale, tra le mura del suo ufficio dove svolgeva con diligenza il suo lavoro. “Una notizia che non avremmo mai voluto avere. Un amico, un collaboratore, un professionista serio, un pezzo da 90 del nostro comune.

Profondo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia per una persona cara che non c’è più”.

Un uomo stimato e conosciuto da tutti: in poche ore la sua scomparsa ha fatto il giro della comunità che, affranta per la notizia, si è unita al lutto della sua famiglia. Domani gli uffici comunali rimarranno chiusi: il comunicato è stato pubblicato nella pagina istituzionale. Tanti i messaggi che in queste ore si susseguono da parte di conoscenti, amici e cittadini: “Quanto dolore”, “sono mortificato da questa notizia tragica ,mi stringo alla famiglia e parenti in questo momento di dolore” sono solo alcuni dei pensieri espressi in memoria di Francesco Tuveri.

Ha collaborato Paolo Rapeanu