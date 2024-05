Decimomannu, l’incredibile calvario di un 49enne: “Devo scontare i domiciliari ma sto per essere sfrattato”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Disoccupato e ai domiciliari ma, presto, senza un tetto dove non solo poter vivere ma anche scontare la sua pena. Gianluca Meloni vive a Decimomannu, ha 49 anni e deve scontare poco meno di tre anni di pena per una vicenda legata a dei maltrattamenti: “Un caso di oltre dieci anni fa”, precisa sin da subito lui. I carabinieri l’hanno rintracciato a fine novembre per notificargli la decisione del tribunale. E lui, che grazie a un accordo sugli orari può beneficiare di qualche ora d’aria, “tutto tempo che impiego per arrangiarmi, facendo qualche giornatina in nero”, prima ancora di riavere a che fare con la giustizia si è trovato davanti alla crisi e alla disoccupazione per colpa del Covid: “Ho perso il lavoro durante la pandemia, per un anno non ho pagato l’affitto di casa e, anche se successivamente ho ripianato tutte le mensilità, il padrone di casa mi ha notificato e confermato lo sfratto, previsto per il prossimo venti maggio”. Appena l’ha saputo, Gianluca Meloni ha chiamato subito i carabinieri: “MI hanno solo detto di avvisarli e comunicargli la mia nuova residenza, ma sarà la strada perchè, senza contratto di lavoro, nessuno mi affitta un appartamento”.

È visibilmente disperato, il 49enne: “Nel frattempo mi sono rifatto una nuova vita con una nuova donna e ho due figli, vorrei poter stare sempre con tutti loro ma non è possibile. Ho urgente bisogno di un alloggio, con i miei lavoretti riesco a saldare ogni mensilità. Chiunque possa aiutarmi mi chiami al numero +393338974941”.