Decimomannu, la crisi non ferma la generosità: 1230 euro raccolti da sette baristi 

Sono 1230 gli euro raccolti da cinque bar di Decimomannu. Alberto con Antonello, Fabio, Graziano, Davide con Sergio e Gigi, un paio di settimane fa, hanno lanciato una raccolta fondi per aiutare i negozianti e i cittadini dieci mesi in crisi nera a causa del Coronavirus. E in molti hanno deciso di donare qualcosa. La busta col denaro è pronta per essere consegnata al Comune: “Grazie Decimo, siamo commossi e felici. Grazie davvero, con questi soldi ora cercheremo di aiutare le piccole attività di alimentari del nostro Comune, ma soprattutto le persone che si trovano in un enorme difficoltà”, scrivono i baristi.

E la sindaca Anna Paola Marongiu pubblica la foto della busta piena di soldi e ringrazia: “La rete di solidarietà nel nostro amato paese continua. Grazie al gruppo barista decimese per la lodevole iniziativa a sostegno della comunità e grazie ai cittadini e cittadine che hanno aderito”.