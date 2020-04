Decimomannu, la bella notizia: ricominciano le cure anti tumorali alla Nuova Casa di cura. Dopo un lungo stop, la nomina del nuovo direttore Daniele Farci: “Giovedì 16 aprile 2020: è una data importante perché riprenderà nella Nuova Casa di Cura di Decimomannu la somministrazione delle terapie antitumorali.

Sono molto contento di essere stato chiamato a dirigere l’Unità di Medicina e Oncologia di questa clinica, in cui ho ritrovato la serenità in un contesto di alto livello professionale ed umano. In un momento così difficile i pazienti potranno trovare un’ importante alternativa agli altri servizi di Oncologia della Sardegna”.