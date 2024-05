Decimomannu, i vandali dei parcheggi della stazione colti in fallo: indagini a 360 gradi delle forze dell’ordine

Decimomannu – I vandali dei parcheggi della stazione colti in fallo, indagini a 360 gradi da parte delle forze dell’ordine, ripresi dal circuito di videosorveglianza che, senza annunci e proclami, è entrato in funzione pochi giorni fa. Tempi duri per i topi d’auto che, ogni notte in particolar modo, vandalizzano le vetture in sosta dei viaggiatori che prendono il treno: una piaga che ha messo in allerta decine di passeggeri che hanno rinvenuto i vetri dei finestrini spaccati, carrozzeria rigata e, addirittura, l’intera macchina data alle fiamme. La conferma giunge direttamente dalla sindaca Monica Cadeddu che, diverse settimane fa, aveva comunicato che il sistema di videosorveglianza presente nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria non fosse ancora attivo. Nel frattempo le interlocuzioni con la città metropolitana di Cagliari, ente istituzionale al quale fanno capo gli occhi elettronici, sono andate avanti e l’iter necessario per l’attivazione è stato accelerato. Una percezione di sicurezza in più, quindi, ora, grazie al sistema di videosorveglianza attivo che sicuramente sarà un ottimo deterrente per chi, sino a pochi giorni fa, ha preso di mira, saccheggiato e vandalizzato decine di automobili in sosta.