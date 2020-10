Decimomannu, fiamme in una ditta di demolizioni: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Decimomannu, incendio all’interno di una ditta di demolizioni.

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando intorno alle 20:30 nei pressi della strada statale 130, all’altezza del km 14,300, a Decimomannu, per un incendio che si è sviluppato all’interno di una ditta di demolizioni.

In fiamme un grosso cumulo di materiali vari: plastica, stoffe, rivestimenti di autoveicoli, e materiali ferrosi.

La sala operativa 115 che ha ricevuto le segnalazioni, ha inviato sul posto le squadre di pronto intervento della sede centrale con un’APS, un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio, un’autobotte e un AF ARA (autofurgone autorespiratori), per un totale di quattro automezzi e nove operatori che hanno spento il rogo prima che le fiamme si potessero propagare all’intera attività ed alle numerose carcasse d’auto.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.