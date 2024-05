Decimomannu, al parco di Santa Greca yoga di gruppo all’aria aperta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Decimomannu – Al parco di Santa Greca si fa yoga: sedute di gruppo all’aria aperta, in mezzo agli alberi del verde comunale dove, due volte alla settimana, un team di esperti coinvolgerà i partecipanti alla pratica del benessere fisico e mentale. Le belle giornate, oramai, dovrebbero essere all’ordine del giorno e perché non incentivare l’attività di in mezzo alla natura? Una pratica che è in uso in vari comuni, quella che coinvolge i cittadini a effettuare sedute di sport o yoga, come in questo caso, non tra le mura di un edificio bensì in spazi pubblici all’aperto, al fine di promuovere la socializzazione e il toccasana per il corpo e la mente. Gratuitamente, col progetto EAT, Sardegna Blue Sardinia Asd, ogni lunedì e mercoledì, dalle 9,30 alle 10,30, a partire dal mese di maggio, darà l’opportunità di scoprire il benessere con il nuovo programma di introduzione allo yoga corpo salute e mente.

“In questo programma, esploreremo le tecniche millenarie dello yoga per rafforzare il corpo, riequilibrare la mente e migliorare la salute generale” comunica l’associazione. Per partecipare o avere maggiori informazioni basterà contattare [email protected]