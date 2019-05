Deborah torna libera, anni di violenze poi lo choc: “Papà non mi lasciare ti voglio bene, perdonami, non volevo”, ha detto dopo avere colpito il padre (poi morto) durante un gesto di estrema difesa. La ragazza era al centro di un rapporto turbolento col padre Lorenzo Sciacquatori, continue vessazioni e violenze, un tunnel disperato. L’episodio di Monterotondo finito al centro delle cronache italiane “si può qualificare allo stato come episodio di eccesso colposo di legittima difesa”, chiarisce la Procura dopo 24 ore di angoscia col fermo iniziale della ragazza. Lo avrebbe fatto per proteggere la mamma e la nonna da un padre sempre più violento. Un ex pugile, disoccupato, alcolista, che tormentava le donne di famiglia sino al punto di esasperarle. Un vero e proprio dramma per Deborah, una bella ragazza di 19 anni finita dentro un incubo.

Domenica scorsa era rientrato a casa ubriaco, secondo le testimonianze degli inquirenti, e dopo l’ennesima aggressione furiosa la ragazza si è difesa colpendolo alla nuca con un coltello da cucina. E la morte dell’uomo, forse quasi solo una tragica fatalità. “Non possiamo colpevolizzare Deborah per non aver denunciato prima e neanche sua madre, forse siamo responsabili anche noi, le istituzioni che non sono riuscite a riscuotere la fiducia necessaria”, ha detto sul Corriere della Sera il procuratore Menditto che si occupa delle delicatissime indagini. La ragazza era ai domiciliari, ora è stata rimessa in libertà.