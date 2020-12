Davide Marcello a Radio CASTEDDU: “Tanti posti di lavoro in fumo a Cagliari, rischiamo strade buie e poca sicurezza”

“Crisi devastante, dopo la crisi Lehman Brothers, siamo in estrema difficoltà e non sappiamo quale sarà il momento finale, difficoltà che viviamo da mesi”, così Davide Marcello, commerciante del Consorzio naturale centro storico Cagliari, intervistato da Radio Casteddu, “di sicuro in città ci sarà una desertificazione imponente, non ho i dati. Ma le strade senza negozi porteranno buio e sarà un problema serio per la sicurezza. I timori sono anche per quando si potrà licenziare. Ma voi immaginate un ristorante che prima lavorava con pranzi e cene ora deve lavorare solo coi pranzi? Ma come potrà fare”?