David, giovane esemplare di Caretta caretta, torna in libertà: è stato curato e salvato dopo 4 mesi a Nora

David, giovane esemplare di Caretta caretta, ritrovato in difficoltà in galleggiamento ad agosto nelle acque antistanti l’Isola Rossa a Teulada dal diportista Davide Mameli, torna in mare dalla Spiaggia di Nora insieme a Eva, proveniente dalle acque dell’Isola di Tavolara e riabilitata presso il Centro Recupero di Nora, con la collaborazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Stazione di Pula.

Alla reimmissione in natura, coordinata dalla Rete Regionale per la Conservazione della Fauna Marina, hanno assistito anche gli allievi della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Sanluri in visita al CEAS Laguna di Nora.

E gli operatori festeggiano: “Ringraziamo l’Assessore all’Ambiente della Regione Sardegna Marco Porcu, il Sindaco Walter Cabasino, gli Assessori comunali Donatella Fa, Manuela Serra e Stefano Deidda, il Presidente del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu Giacomo Porcu e il Direttore Carlo Murgia e tutti i cittadini presenti in spiaggia ad accompagnare David e Eva in mare.

Un ringraziamento speciale, come sempre, agli amici del Cres”, scrivono sulla pagina Fb Laguna di Nora.