“Danni alle auto e persone cadute, ecco le condizioni della strada verso la colonia penale di Mamone”

“La strada Bitti-Mamone e/o Parco Tepilora è da tempo in condizioni pietose ed è molto pericolosa per chi la percorre. Purtroppo sono vari i chilometri in condizioni disastrate, come si vede da questo video. So di certo che alcuni automobilisti hanno avuto danni alle auto, e alcuni di noi sono caduti più volte. Spero di sensibilizzare chi di dovere a fare qualcosa”. E’ la denuncia di Giovanni Villa, segretario regionale della FNS CISL, della polizia penitenziaria, che denuncia rischi gravi per l’incolumità sia dei passanti che degli automobilisti.