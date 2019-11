Daniele e Anna, un amore bellissimo e una bimba di 5 mesi: famiglia distrutta in un incidente fatale. Sono infatti tre le vittime dell’incidente mortale avvenuto nella notte sull’ A13 Bologna-Padova. Si tratta di padre, madre e figlioletta di 5 mesi, che, nel momento dell’impatto, stavano viaggiando su un furgoncino adattatto a camper. Lo racconta nei dettagli il nostro giornale partner Quyotidiano.net: “La famiglia vittima della strage stradale era di Schio, in provincia di Vicenza. I genitori, di 32 e 29 anni, sono Daniele Minati e Anna Pieropan, e con loro c’era la neonata (nata a maggio) Diletta Minati di appena 5 mesi. Altre cinque persone sono rimaste ferite (tre delle quali sono state trasportate in ospedale, ma non versano in gravi condizioni). I conducenti dei due veicoli che hanno tamponato il camper sono stati denunciati e quindi indagati per omicidio stradale. Alla guida dell’utilitaria un ragazzo di 19 anni di Napoli neopatentato (ha conseguito la patente a maggio), mentre il conducente del pullman è un 53enne originario dell’ex Jugoslavia, residente in Italia”.