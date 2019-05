Daniele di Cagliari, dopo la scuola il volontariato: “Ho rinunciato allo sport per aiutare i poveri”

Daniele Marcheselli ha diciotto anni, studia al liceo scientifico Pitagora di Selargius e nel suo tempo libero, per quasi due mesi, ha prestato servizio alla mensa del povero di viale Sant’Ignazio a Cagliari. Un percorso particolare, tra i tanti proposti dall’alternanza scuola-lavoro in collaborazione con la Caritas. Quando, lo scorso novembre, una delle sue insegnanti glielo ha proposto, lui non ci ha pensato un attimo: “Sino a pochi giorni prima di Natale ho servito i panini, assistito in sala e portato piatti di pasta e bicchieri di acqua ai poveri, e ho pure lavato piatti e vassoi. È stata un’esperienza bellissima e molto formativa”, dice il diciottenne. “Ho dovuto rinunciare agli allenamenti con la canoa, ma non mi è pesato. Lo sport è importante ma lo sono anche certe esperienze che possono arricchire la vita”. E lì, tra le tavolate della struttura, ha incontrato sia sardi sia stranieri.

“L’integrazione è importantissima, serve ad aiutare soprattutto se stessi perché gli orizzonti si arricchiscono ed è pur sempre cultura. Inoltre, puoi aiutare i meno fortunati a crescere anche dal punto di vista economico. Penso che ogni buon cittadino”, sostiene Marcheselli, “debba aiutare chi ha meno opportunità”.