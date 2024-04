Dall’India agli Usa per il sì più romantico a Nora o allo scoglio di Peppino

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Le bellezze della Sardegna come ambite location per i fiori d’arancio, a settembre a Cagliari il SoulStir Trip: per la prima volta sbarca nell’Isola il raduno delle agenzie internazionali specializzate nel Destination Wedding. Visiteranno hotel di lusso, siti archeologici e spiagge del Sud Sardegna. L’obiettivo è quello di convincere coppie da tutto il mondo, ma soprattutto americane, indiane e arabe, a pronunciare il “sì” della vita davanti allo Scoglio di Peppino, nell’area archeologica di Nora e negli altri luoghi magici della parte meridionale dell’Isola, dando nuovo impulso al settore del turismo nuziale

Le nozze raffinate e ricche di stile delle coppie inglesi, quelle fastose degli sposini dei paesi arabi del Golfo e quelle creative made in Usa. Saranno sempre di più gli innamorati di tutto il mondo desiderosi di pronunciare il “sì” della vita davanti allo Scoglio di Peppino, nell’area archeologica di Nora e negli altri luoghi magici della Sardegna, nel cuore di cerimonie organizzate da professionalità di alto livello.

Al turismo matrimoniale, settore in crescita nell’Isola, verrà dato nuovo impulso grazie al SoulStir Trip che a settembre arriverà per la prima volta in Sardegna (la sede è ancora top secret), radunando a Cagliari un numero esclusivo di agenzie internazionali specializzate in Destination Wedding attive sul territorio italiano.

L’evento coniuga il progetto Love is Wedding (nato 20 anni fa grazie all’impegno delle event manager Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia che promuove la Sardegna come destinazione per le nozze), con Say Yes in Italy, l’iniziativa che mira a valorizzare le eccellenze italiane nel settore dei matrimoni internazionali.

Potranno scoprire luoghi unici e fatati per la celebrazione dei matrimoni e il meglio degli hotel e delle professionalità dell’industria nuziale della parte meridionale dell’Isola per poi proporre alle coppie straniere (soprattutto americane, arabe e indiane) che decidono di sposarsi in Italia, sposalizi da sogno in Sardegna.

Le agenzie avranno soprattutto l’occasione di immergersi nelle ricchezze isolane, scoprendo nuove ispirazioni e opportunità per creare eventi ancora più straordinari e concentreranno l’attenzione su strutture ricettive di lusso e hotel a 5 stelle in grado incarnare lo spirito e l’eleganza del luogo e di offrire al tempo stesso una serie di esperienze che permettano agli ospiti di vivere l’autenticità della Sardegna attraverso attività di alto profilo.

Attraverso la visita del territorio delle vicinanze di Cagliari, verrà offerta una visione a 360 gradi delle potenzialità che la Sardegna meridionale può offrire: dalla natura incontaminata alle tradizioni culinarie, dall’arte, dell’accoglienza, alla ricercatezza delle location disponibili. La bellezza del Sud Sardegna verrà proposta in una prospettiva completamente nuova, non puramente tecnica, ma profondamente emozionale. Proprio quella dimensione che le coppie straniere cercano e sognano quando scelgono l’Italia come cornice del loro matrimonio. E quella del sud è solo la prima tappa di un progetto più ampio che andrà avanti fino a coinvolgere anche il centro e il nord dell’Isola, dove sono ancora tantissime le mete da valorizzare e promuovere a livello interazionale come destinazioni nuziali.

L’invito è rivolto alle agenzie di Destination Wedding che condividono questa visione e che desiderano esplorare le infinite possibilità che l’Italia, e in particolare la Sardegna, possono offrire per celebrare l’amore in modo unico e indimenticabile.

Uniche Referenti per la Sardegna, Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, le regine del wedding sardo, event manager, due professioniste del settore che con la loro esperienza e passione contribuiranno a rendere questa esperienza indimenticabile. Storyteller d’eccezione l’anchorman televisivo Anthony Peth.

«Da oltre 20 anni lavoriamo con il destination Wedding ed il mercato internazionale che parla di lusso a 360 gradi dove hanno largo spazio le emozioni e le experience che sono strettamente legate ai luoghi e alle eccellenze che li caratterizzano», dichiarano Ghisoni e Murgia, «esperte in valorizzazione del territorio, lavoriamo sull’internalizzazione della nostra splendida terra ed è per questo che abbiamo voluto “sposare” il progetto di Say yes in Italy diventando uniche referenti per la regione Sardegna, mettendo un ulteriore focus sulle nostre meraviglie e tessendo reti di contatti privilegiati con agenzie specializzate in matrimoni ed eventi d’alto livello che avranno modo», concludono, «di conoscere, esplorare e di conseguenza condividere il fascino della destinazione Sardegna con i propri clienti incentivando anche gli introiti del comparto del wedding, degli eventi e del turismo».

«In un mondo sempre più connesso, Say Yes in Italy si impegna a trasformare la visione dei matrimoni di destinazione, portando l’eccellenza e l’unicità dell’Italia sulla scena internazionale”, sottolinea Elisabetta Picardi titolare di Say Yes in Italy, «attraverso l’iniziativa ‘Soul Stir Trip’, intendiamo aprire le porte delle nostre meravigliose località, spesso inesplorate, a agenzie internazionali specializzate. Il nostro obiettivo è di tessere una rete di contatti preziosi, promuovendo il fascino senza tempo dell’Italia non solo come un luogo da visitare, ma come la quintessenza della destinazione per celebrare l’amore. Questo», conclude, «è più di un viaggio; è una missione per rivelare nuove realtà, storie e tradizioni che rendono il nostro paese il luogo ideale per dire ‘sì’».

Le agenzie estere di riferimento selezionate per partecipare al SoulStir Trip rappresentano l’eccellenza nel segmento del lusso dei matrimoni internazionali. Una arriva dall’Arabia Saudita ed è leader nel mercato del Medio Oriente. Specializzata in matrimoni sontuosi, porterà una profonda comprensione delle esigenze delle coppie del Golfo, notoriamente inclini a celebrare le loro unioni con grande fasto e in luoghi da sogno.

Con una solida reputazione in Europa, la compagnia tedesca metterà in campo un approccio meticoloso e di altissima qualità nell’organizzazione di matrimoni. La partecipazione riflette il desiderio delle coppie in arrivo dalla Germania di trovare destinazioni romantiche e ricche di cultura, come la Sardegna.

Stati Uniti. Il meglio dell’innovazione e della creatività a stelle e strisce. Con base in California, la società americana che sarà a settembre in Sardegna è abituata a organizzare eventi esclusivi in location di prestigio, facendo leva su una clientela che desidera combinare lo splendore naturale e la raffinatezza in occasioni uniche.

Regno Unito. Presente anche un’agenzia britannica rinomata per il suo stile elegante e il servizio impeccabile. Con una lunga storia di successo nell’organizzare matrimoni all’estero per una clientela distinta, porta un’esperienza inestimabile al gruppo di agenzie selezionate.

Ovviamente, non poteva mancare un’eccellenza del territorio italiano. La società scelta rappresenta il meglio dell’ospitalità e della creatività italiana, con anni di esperienza nel soddisfare le aspettative di coppie internazionali che desiderano celebrare il loro amore nel Bel Paese.

India. L’agenzia indiana si distingue per la sua abilità nell’organizzare matrimoni lussuosi che fondono tradizione e modernità. Noti per l’attenzione ai dettagli e per l’abilità di creare esperienze memorabili, gli indiani portano la ricchezza delle loro tradizioni matrimoniali, famose per grandiosità, colori vivaci e cerimonie elaborate. La loro partecipazione al SoulStir Trip non solo apre le porte a un mercato in rapida espansione ma offre anche l’opportunità di esplorare nuove sinergie culturali e creatività nell’organizzazione di matrimoni che possano unire in maniera sublime le tradizioni italiane con quelle indiane.