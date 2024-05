Dalla Slovenia alla Sardegna per incontrare nuovamente la sorella: la nuova vita di Axel

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dalla Slovenia alla Sardegna per incontrare nuovamente la sorella: la nuova vita del piccolo Axel, il cagnolino bruciato con l’olio bollente e rinvenuto agonizzante nelle campagne di Villacidro. “La sorellina Mindy era stata ritrovata con lui, lei era stata adottata a Cagliari e lui esattamente un anno fa in Slovenia da una coppia di carissimi amici.

La famiglia di Axel è tornata in Sardegna in vacanza e i due fratelli si sono rincontrati” racconta la volontaria Elena Pisu. Una storia che fece il giro del web e approdò oltre confini quella del cagnolino, di pochi mesi, vittima della mano feroce dell’uomo. Una colata di olio bollente lo aveva segnato a tal punto che la sua vita era appesa a un filo: solo grazie all’intervento dei volontari e alle cure del personale di Tana di bau club Onlus si è salvato. Dopo mesi intensi di bende e coccole il piccolo quattro zampe era pronto per l’adozione: la sorella è stata adottata da una famiglia di Cagliari, Axel invece è partito per la Slovenia. A distanza di un anno è tornato in vacanza e i padroni dei due animali hanno fatto incontrare fratello e sorella: sono lontani i tempi in cui la vita per loro è stata solo uno strazio, ora sono felici e ben voluti. Chissà se ricordano ciò che hanno passato, quel che è certo è che il loro incontro ha suscitato tante emozioni e la consapevolezza che l’amore e l’affetto sono in grado di curare qualsiasi ferita.