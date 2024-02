Dalla Sardegna in difesa della libertà, appello a Mattarella per Assange libero

Dalla Sardegna alla capitale per chiedere la libertà del giornalista Julian Assange. Le associazioni Sardegna Pulita, Free Assange Italia, Confederazione Sindacale Sarda, Atsozziu Consumadoris Sardignia, Donne Ambiente Sardegna hanno manifestato oggi a Roma davanti al Quirinale e hanno inviato una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “La difesa dei diritti umani e della libertà d’informazione non è solo una questione politica, ma rappresenta un imperativo morale che richiede un impegno costante a favore della Verità e della Giustizia – si legge nell’appello -. Il suo sostegno potrebbe avere un impatto significativo nel sollevare la questione e nel promuovere una risoluzione equa e giusta per questo caso, in linea con i valori morali e spirituali posti alla guida del nostro Paese”. Nel sit-in gli attivisti sardi hanno letto al megafono la comunicazione-richiesta al Capo di Stato e mostrato striscioni e manifesti con la scritta “Assange libero”.