Dalla Sardegna al talent “The Voice”: Sophie Murgia entra nella squadra di Gué Pequeno

Dalla Sardegna al talent musicale The Voice. Da Budoni, in provincia di Sassari, Sophia Murgia, 18 anni, con l’esibizione del brano “Il cielo in una stanza” del rapper Salmo è entrata a pieno titolo nella squadra di Gué Pequeno nella prima blind audition del programma andato in onda ieri sera su Rai 2. Per lei si sono girati anche i giudici Gigi D’Alessio ed Elettra Lamborghini.

“Non mi sono girato, non perché non mi piaci, ma perché penso che il percorso giusto per te qui dentro sia con Gue” ha detto Morgan complimentandosi con la giovane rapper-cantante sarda.

(foto profilo social The Voice)