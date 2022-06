Dalla Romania a Monserrato per un futuro migliore, uccisa da un furgone sulla Ss 387: “Mihaela, non ti dimenticheremo mai”

È stata identificata la rumena colpita e uccisa da un furgone mentre stava camminando ai bordi della Statale 387, a Monserrato. Mihaela Stan, 49 anni, originaria di Brasov, in Sardegna da qualche anno per costruire un futuro migliore per lei e la sua famiglia, rimasta in Romania. L’identificazione, disposta dai carabinieri, è già stata fatta da alcuni suoi parenti che, forse già domani pomeriggio, saranno a Monserrato per definire tutte le operazioni legate al trasporto della salma di Miahela nel suo paese natale per le esequie. I rilievi dell’incidente mortale sono stati svolti dai carabinieri di Quartu, che hanno anche raccolto la testimonianza dell’autista del mezzo, che avrebbe colpito la 49enne di striscio, ovviamente non intenzionalmente, con lo specchietto destro, all’altezza della fronte. Un colpo che, purtroppo, si è rivelato fatale.

Su Facebook, postando anche una sua foto dov’è rilassata e sorridente, la piangono anche la sorella e il fratello, Costel: “Cara Mihaela, hai lasciato un vuoto nelle nostre anime. Non ti dimenticheremo mai”.