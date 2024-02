Dalla ketamina alla cocaina, nuovi guai per Federico Martis: il 38enne di Elmas ritorna in carcere

È finito nuovamente nei guai, e nel carcere di Uta, Federico Martis, trentottenne di Elmas finito tante volte nei guai, in passato, sempre per motivi di droga. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale l’hanno fermato per strada mentre era la guida di un’auto presa a noleggio, trovandolo in possesso di 54 grammi di cocaina e della somma contante di 1120 euro, verosimile provento di attività di spaccio. A questo punto i carabinieri hanno condotto l’uomo presso la sua abitazione, dove hanno rinvenuto 393 grammi di marijuana, 25 grammi di hashish, tre bilancini di precisione e materiale vario utile per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente, nonché 400 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Martis è tornato a Uta e stavolta rischia una condanna pesante. A settembre il sequestro di 5 chili e mezzo di ketamina, un quantitativo record per la Sardegna. I primi guai con la giustizia risalgono al 2004, quando venne trovato con un discreto quantitativo di pasticche di ecstasy.