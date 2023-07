Dalia Kaddari in lacrime dopo la finale in Finlandia: è quinta ma sempre al primo posto nel cuore dei tifosi

La velocista sarda non si è confermata campionessa europea Under 23 dei 200 metri: “Non si può sempre vincere. A volte si vince, a volte si perde. È la bellezza dello sport, e ci spinge a fare meglio. A lavorare più attentamente” ha comunicato l’atleta.

“Stavolta ho perso io. In primis con me stessa, per non essere riuscita a tirare fuori quella lucidità mentale che serve per vincere.