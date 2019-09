Dal campo nomadi di Selargius a Monserrato per rubare in un’agenzia di viaggi: 3 giovani “incastrati” dai carabinieri

Sono entrati in un’agenzia di viaggi di Monserrato e, dopo aver creato confusione, sono riusciti a fuggire stringendo, tra le mani, una cassetta con dentro qualche centinaio di euro. La rapina è avvenuta lo scorso agosto, e solo oggi i ladri hanno un nome e un cognome: si tratta di tre giovani, uno dei quali minorenne, che vivono nel campo nomadi di Selargius. A rintracciare i tre sono stati i carabinieri della stazione di Monserrato: i militari sono riusciti a trovarli grazie a una “semplice” verifica: hanno visto le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza e le hanno comparate con quelle pubblicata dai giovani sui loro profili Facebook. Per tutti e tre è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso.