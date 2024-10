Dal Brotzu all’Oncologico, tra Oss mai entrati in corsia e infermieri esausti: “Capita che gli interventi saltino all’ultimo”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tra le infinite pieghe del dramma della sanità sarda c’è anche quella delle assunzioni mai perfezionate di Oss e infermieri costretti a lavorare per tre o per quattro. Se le attese sono lunghe, se la pentola a pressione Brotzu presto deflaglerà e si porterà dietro le macerie anche di altri ospedali isolani, la causa principale è quella delle risorse insufficienti unita al mancato scorrimento delle graduatorie. C’è chi ha dedicato tanti anni della propria vita a studiare e specialzzarsi per, poi, restare disoccupato. Meglio, appeso o appesa a un concorso che ha superato ma al quale non ha mai fatto seguito una sola lettera. Ecco, anche, perchè la sanità sarda sta andando a rotoli: altro che turnover, altro che merito. Solo caos e incertezza totale. Maria Grazia Piras è di Jerzu e ha tutte le carte in regola per lavorare: “Faccio parte della graduatoria Asl 4 Ogliastra e mi sento penalizzata da questa situazione perchè, dopo essermi fatta in 4 pser studiare e avere vinto un concorso, mi viene negato il diritto al lavoro. Con questa situazione c’è molto più precariato”, perchè c’è chi preferisce i nomi di liste ormai datate “senza dare spazio a me, risultata vincitrice di concorso. Iniziamo a lavorare noi e solo dopo potranno essere assunti e stabilizzati gli altri”.

Pensiero identico a quello di Cristian Quaggia, infermiere di anestesia nel blocco operatorio dell’Oncologico: La sanità sarda sta vivendo momento drammatico per il numero esiguo del personale, totalmente sottostimato. Faccio parte di quel gruppo di anestesisti di sala operatoria e presto le sale operatorie finiranno Brotzu. Non sappiamo il perchè e non abbiamo un piano organizzativo. I precari, se assunti, possono garantire una quota fissa di lavoratori più che sufficiente. No a nessuna decisione affrettata, faremo grandi solo perchè ora ci sono i soldi” perchè presto possono capitare le grosse difficoltà, purtroppo per noi pane quotidiano in un ospedale già in grossa sofferenza.