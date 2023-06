Dai carabinieri all’amicizia, pace fatta tra violinista e commerciante a Cagliari: “L’ho pagato per suonare nel nuovo negozio”

Sono lontani i tempi in cui Stefania Donadon, storica commerciante di via Manno a Cagliari, chiamava i carabinieri per silenziare l’arte, espressa attraverso il violino, di Jacob Gonzalez. Eppure è passato poco più di un anno da quel primo chiarimento, sfociato in un abbraccio, tra i due. Poi le loro strade si erano divise: la Donadon impegnata nel suo negozio, Gonzalez a suonare nelle principali vie dello shopping e anche in vari locali del capoluogo e dell’hinterland. Sino ad oggi: per la prima volta il violinista ha intrattenuto i clienti e i curiosi che si sono affacciati nel nuovo negozio gestito dalla Donadon e dalla figlia: “L’ho pagato per suonare nella nostra nuova attività commerciale, si è esibito per ben due ore, a partire da mezzogiorno”, dice, felice, la commerciante. Pace fatta definitivamente, quindi? “Sì, ma ci eravamo comunque già chiariti a suo tempo”.

L’esibizione di Jacob è filata liscia, e le note hanno richiamato un po’ di futuri clienti: “E in futuro”, promette la Donadon, “lo richiamerò. La sua presenza è stata bella e importante”.