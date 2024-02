Da viale Colombo a via della Musica, raffica di furti a Quartu: “Spaccano vetrine anche per 300 euro”

Raffica di furti e tentati furti a Quartu. Dopo le sassate contro la vetrata del bar Sa Prazza in piazza Santa Maria, accanto al viale Colombo, nuovo episodio inquietante, stavolta nel bar gestito da Fabio Cacciatore e dalla compagna in via della Musica: “Un uomo è entrato in piena notte dopo avere spaccato la vetrata a calci”, racconta il titolare, “e ha rubato trecento euro, prima di fuggire. Abbiamo fatto denuncia alla polizia e abbiamo le immagini della telecamera”. C’è un vetro da riparare e trecento euro che chissà se riuscirà mai a vedere, il barista. “Chiediamo e vogliamo più controlli da parte delle forze dell’ordine”, questo il suo appello, quanto mai accorato. Il malvivente è lo stesso che ha tentato il furto da Sa Prazza? Al momento è difficile dirlo con una sufficiente sicurezza, sarà compito delle forze dell’ordine svolgere le indagini del caso.

Nei mesi scorsi anche altri negozi di viale Colombo e delle viuzze che formano il rione di Santo Stefano erano state prese di mira dai malviventi: negozi biologici e saloni da parrucchiera, soprattutto, e in qualche occasione i ladri erano entrati in azione in pieno giorno, alla luce del sole. Intanto, stando a quanto trapela, due uomini che si sono resi protagonisti, mesi fa, di alcuni furti nel viale che collega il cuore di Quartu col lungomare Poetto e viceversa, sarebbero stati identificati e denunciati dalla polizia.

Ha collaborato Valeria Putzolu